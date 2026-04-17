BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/19

Davacı ARZU BİLALOĞLU ileDavalıKAYA ERİNÇ BİLALOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesini bildirir tebligatların tüm aramalara rağmen TC:393*****008, Rahmi ve İclal oğlu, 11/05/1982 doğumlu davalı Kaya Erinç Bilaloğlu'na tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Davalı Kaya Erinç Bilaloğlu'na gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği,HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

