İLAN T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/314 Esas

DAVALI : OSMAN TOSUN

Davacı DENİZ ÖZÜMAĞI ile Davalı OSMAN TOSUN arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/04/2026 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

27/11/2025 tarihli bilirkişi raporunda; dava konusu Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi 361 ada 7 nolu parsel 12 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın dava tarihi itibariyle toplam rayiç değerinin 4.110.000,00 TL olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.