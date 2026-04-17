T.C. FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2019/242, KARAR NO; 2024/639

Davalı Hüseyin Hızal'atümadres araştırmalarına göre tebligat yapılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiş, Davanın kabulüne, -Muğla ili, Fethiye ilçesi, Üzümlü mahallesi, 679 ada, 6 ve aynı yer 679 ada, 7 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile davacı Faruk Hızal adına tapuya kayıt ve tesciline istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.