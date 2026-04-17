T.C. GAZİOSMANPAŞA 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Dosya No : 2025/400 Esas

KararNo : 2026/32 Karar

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/01/2026 tarihli ilamı ile Sanığın sabit olan alkol etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanmak suçundan eylemine uyan TCK'nın 179/3 yollamasıyla 179/2. fıkrası gereğince suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, suçun işlendiği yer ve zaman göz önünde bulundurularak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri, sanık yararına takdiri hafifletici neden kabul edilerek, cezasının 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 4 AY 5 GÜNHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında daha önce verilmiş tekerrüre esas nitelikte sabıkasının olmayışı ve yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan sanığa tayin edilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,

Sanığın ertelenen hapis cezası gözönüne alınarak TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 YIL MÜDDETLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, ancak TCK'nın 51/6 maddesi uyarınca sanığın kişiliği ve sosyal durumu gözönüne alınarak denetim süresi içinde taktiren sanığa YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESİNE YER OLMADIĞINA, cezası ile cezalandırılan Adem ve Binnaz oğlu, 21/11/2001 GAZİOSMANPAŞA doğumlu, KEREM DÖNMEZ tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince karar özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihten başlayarak 2 hafta yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.