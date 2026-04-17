T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 30. CEZA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/1622 Esas

KARAR NO : 2026/104

Birden Fazla Kişi ile Tehdit suçundan Dairemizin 2025/1622 esas 2026/104 karar sayılı 07/01/2026 tarihli ilamı ile sanıklar Tayfun Sarak ve Tahir Sarak,TCK 106/2-a-c. maddesi gereğince 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmıştır. Verilen hüküm temyize tabi olup sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmiştir. Dosyanın katılanları olan Binali kızı, 1959 doğumlu MİNE SARAK ve Necati kızı, 1979 doğumlu OYA SARAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık müdafilerin temyiz dilekçesi katılanlara tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin TİRAJI 50.000 VE ÜZERİ GAZETEDE VE İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve ilan masraflarının sanıklardan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.