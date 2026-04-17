T.C. İZMİR 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/118

KARAR NO : 2026/87

Müşteki Ahmed İSA'ya yönelikKasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/01/2026 tarihli ilamı ilesanık Ramazan GÜL'e sonuç olarak 4 yıl, 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, suna ilişkin gerekçeli karar ile Sanık Ramazan GÜL'ün Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararına yönelik istinaf dilekçesi Hüseyin veGayda oğlu, 01/01/2003 doğumlu Müşteki Ahmed İSA'nın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması, adresinin tespit edilememiş olması nedeniyleMahkememizce Sanık Ramazan GÜL hakkında verilen gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi adı geçen müştekiye tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 günsonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 haftaiçerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği ve sanığın Mahkememiz kararına karşı istinaf yoluna gittiğine dair istinaf dilekçesine cevap verebileceği, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı ve sanığın Mahkememiz kararına karşı istinaf yoluna gitme yönündeki istinaf dilekçesine cevap verilmediği takdirde kararın Müşteki Ahmet İSA yönünden kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.