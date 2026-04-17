T.C.KOCAELİ 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2025/163 Esas

DAVALI : SAFAA AL AWADI

Davacı SAMAR S. E. SHAQURA vekili Av.MURAT CAN DOLĞUN tarafından, JASSEM EIDAN ve AZEEZA oğlu, 01/07/1966 SHATRA doğumlu, 99045428764 Yabancı Kimlik Nolu, 36 Gawler Road, Madeley, 6065 MADELEY, WA Australia adresinde ikamet eden davalı SAFAA AL AWADI aleyhine açılan Boşanma davası nedeniyle,

Davalı SAFAA AL AWADI'ye çıkartılan dava dilekçesi tebligatlarının yapılamadığı ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediğinden adı geçen davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, o süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği takdirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere davalıya İLANEN tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02451508