T.C.

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 15. CEZA DAİRESİ

Esas No : 2025/523

Karar No : 2025/1187

İLAN METNİ

Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak suçlarından sanıklar Abdulmalek Alkhuder ve Rozana Hassanı hakkında Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/07/2023 tarih 2017/473 Esas 2023/223 Karar sayılı kararı ile verilen beraat kararına karşı yapılan istinaf incelemesi sonucunda, Dairemizin yukarıda esas ve karar numaraları belirtilen 16/05/2025 tarihli kararı ile temyiz yasa yolu açık olmak üzere "İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine" tarar verilmiş, verilen bu karar, katılan maliye hazinesi vekili tarafından, sanıkların suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle temyiz edilmiştir. Dairemiz kararı ve katılan maliye hazinesi vekilinin temyiz dilekçesi; sanıklar Abdulmalek Alkhuder (Ahmad ve Noufa oğlu, 01/01/1989 doğumlu) ve sanık Rozana Hassanı'ya (Sabeha ve Hasan oğlu, 11/01/1991 doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Dairemiz kararı ile, katılan Maliye Hazinesi vekilinin temyiz dilekçesinin 7201 sayılı tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Dairemiz kararı ile katılan maliye hazinesi vekilinin temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Yargıtay'a temyiz hakkınız bulunduğu, aynı süre içinde ve aynı şekilde katılan Maliye Hazinesi vekilinin temyiz dilekçesine karşı beyanda bulunabilecekleri yasal süresi içerisinde temyiz hakkınızı kullanmadığınız takdirde temyiz hakkında vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/04/2026

