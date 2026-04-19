T.C. BÜNYAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TEDAŞ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların TEDAŞ adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Bünyan Ziraat Bankası şubesine yatırılacaktır.Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarının bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 02/04/2026

ESAS İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL

1 2026/62 KAYSERİ BÜNYAN HÜRRİYET 282 10

2 2026/63 KAYSERİ BÜNYAN HÜRRİYET 280 22

3 2026/64 KAYSERİ BÜNYAN KÖPRÜBAŞI 101 5

4 2026/65 KAYSERİ BÜNYAN KÖPRÜBAŞI 109 9

5 2026/66 KAYSERİ BÜNYAN ELBAŞI 0 7521

