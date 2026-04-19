T.C. KAYSERİ

13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/163 Esas

KARAR NO : 2025/680

Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2025 tarihli ilamı ile hakkında TCK'nun 142/1-e maddesi gereğince neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Seyit ve Gülseren kızı, 27/09/2001 Kocasinan doğumlu ASİYE DUR'a kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27.03.2026

