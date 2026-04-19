T.C.

KIRŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/13 Tereke

2. İ L A N

Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Hatunoğlu Mah/köyü, Cilt No:59, Hane No:35, Nüfusa Kayıtlı 12/03/1963 Doğumlu, müteveffa 54889205674 T.C. Kimlik numaralı OSMAN KARAMAN'ın mirasının yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden TMK'nın 612. maddesi uyarınca terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ve terekeye tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

