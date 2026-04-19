T.C.

RİZE

AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/373 Esas 07.04.2026

İ L A N

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Açılı davanın KABULÜ ile,

Davacı ALİ TOPÇU ile davalı Özbekistan uyruklu NAZIRA RAKHIMOVA'nın TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Mahkememizce verilen yukarıdaki gerekçeli karar, davalının bildirimine yarar açık adresi olmadığından işbu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, yasada belirlenen 2 haftalık yasal süre içerisinde davalı tarafından Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın davalı yönünden kesinleşeceği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02448321