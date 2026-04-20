DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMA NEDENİ İLE UZLAŞMAYA DAVET İLANI

Denizli ili Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde imar planında "Belediye Hizmet Alanı" alanında kalan 709,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı 4083 ada 7 parsel numaralı taşınmazı, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Anılan taşınmaz maliklerinden Hafize: Mustafa Kızı, Huriye: Mustafa Kızı (tapuda başkaca kimlik bilgisine rastlanmamıştır) kimlik ve adres bilgilerine ulaşılamamıştır.

Taşınmaz mülkiyeti konusundan hak iddia edenlerin, öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli belgeler ile Merkezefendi Tapu Müdürlüğüne müracaat etmesi, adlarına tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, iş bu ilan tarihinden itibaren 45 gün içerisinde kamulaştırma bedeli ile ilgili görüşmek üzere "Sırakapılar Mahallesi 1581 Sokak No:4 Merkezefendi/DENİZLİ" adresinde bulunan Merkezefendi Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde başvurulmadığı ya da pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılamadığı takdirde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince bedelin mahkemece tespiti ve taşınmazın belediye adına tescili yoluna gidileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

