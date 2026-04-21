T.C. GEMLİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GEMLİK1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1063 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLANDIR

Yapılan tüm aramalara rağmen adres bilgileri tespit edilemeyen Mehmet ve Hüsniye'den olma 20/03/1965 doğumlu 24278494088 T.C kimlik numaralı Nebiye Tazı'ya Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşmanın atılı bulunduğu 11/09/2026 tarih saat 10.00''da, '' Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasamufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı ataması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapıları kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu Nebiye Tazı'ya ilanen tebliğ olunur.

