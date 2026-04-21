Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/3462 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3462 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçe, Topçular Mah. Ferhatpaşa Mevkii, 248 Ada 36 Parsel, 2.598,17 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli taşınmazın Borçluya Ait 399/1600 Hissesidir. Adresi: Yenidoğan Mah. Ferhatpaşa Cad. No:8B Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 131.046.385,14 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:46

17/04/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

