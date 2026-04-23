İLAN

T.C. BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/825 Esas

DAVALI : DR. MOHAMMAD KHAWAR JAVED

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların 2019 yılında evlendiklerini, taraflar arasında 2009 yılından itibaren ise her türlü iletişimin tamamen kesildiğini, davalının yurt dışına çıktığını, davalı tarafın evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, bu nedenle tarafların boşanmalarına, davacı lehine 25.000 TL tedbir nafakası- yoksulluk nafakası, nafakanın her yıl TÜFE oranında artışı, 250.000TL manevi tazminat, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce dosyada belirtilen Türkiye'de bulunan adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize bildirmeniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02453340