Örnek No:54*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/20095 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20095 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.150.000,00 1 Taşıt 34GIL991 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NU93794 Motor No'lu , NM0MKXTP6MNU93794 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Kamyon (Araca ait ANAHTAR ve ruhsat yok, araç kapıları açık, motor görüntülendi, motor ÇALIŞTIRILAMADI, önemli parçaların sökülmediği görüldü, Çalıştırılamadığı için Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi. Araç görselinde VURUK/HASAR görülmemekte, ön ve arka tamponda yer yer küçük vurklar var,boya güneş solgunu, göstergeler ve döşemeler TEMİZ, Jantlar temiz, lastikler % 30 kullanılır durumda.)

(Aracın bulunduğu otopark - Metropol Yediemin- Osmangazi Mah. 3143.sok. No:1 Esenyurt / İSTANBUL)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:30

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.150.000,00 1 Taşıt 34GIL942 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NU93793 Motor No'lu , NM0MKXTP6MNU93793 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Kamyon (Araca ait ANAHTAR ve ruhsat yok, araç kapıları açık, motor görüntülendi, motor ÇALIŞTIRILAMADI, önemli parçaların sökülmediği, Çalıştırılamadığı için Elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi. Araç görselinde VURUK/HASAR görülmemekte, ön ve arka tamponda yer yer küçük çizikler var,boya güneş solgunu, göstergeler ve döşemeler TEMİZ, Jantlar temiz, lastikler % 30 kullanılır durumda.)

(Aracın bulunduğu otopark - Metropol Yediemin - Osmangazi Mah. 3143.sok. No:1 Esenyurt / İSTANBUL)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:30

06/04/2026

(İİK m.114/4)

