İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2008/1118 Esas

DAVALI : MEHMET İBRAHİM YILMAZ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317/2 maddesi uyarınca dava dilekçesi ekleri ve tensip zabtı tebligat ekinde gönderilmiş olup, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçenizi ve eklerini mahkememize sunmanız hususu ve duruşma günü: 16/09/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

