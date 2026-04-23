İ L A N

T.C. GAZİANTEP 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/359 Esas

DAVACILAR : 1-Mehmet Bülent KICIKOĞLU

2-Nevin SARIBAL

3-Güler KICIKOĞLU

4-Tülin ÇELİKTÜRK

5-Ergün KICIKOĞLU

DAVALILAR : Ayşe Nur TUNA (T.C.10*******62) ve diğerleri

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 30.09.2026 - 09.00

Davalı Ayşe Nur TUNA, aleyhinize Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Tekstilkent mahallesi, 5046 ada, 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sırasında mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tevzi formu, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin, tevzi formunun ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz,

30.09.2026 günü saat: 09.00'da Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası 3. kat, 333 nolu duruşma salonunda hazır olunuz, diğer tarafla sulh olmak veya arabuluculuğa başvurabilmek amacıyla gerekli hazırlığı yapınız, ilana rağmen duruşmaya ayrıca mazeretiniz olmadan mahkemede hazır bulunmazsanız ve diğer tarafın davayı takip etmemesi halinde dosya işlemden kaldırılacaktır. Takip etmesi halinde duruşmaya yokluğunuzda devam edilecek ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Dava dilekçesi, tevzi formu ve tensip tutanağı tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16.04.2026

