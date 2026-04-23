Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/445 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/445 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , ARNAVUTKÖY Mahalle/Mevki , KURUÇEŞME CADDESİ Köyü , 91 Ada No , 7 Parsel No , 186,07m2 Yüz Ölçümlü , '' Altı Katlı Kargir Apartman '' nitelikli taşınmazda kayıtlı 23265/186070 Arsa Paylı , TERAS (ÇEKME) KAT 6 NOLU '' Daire '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir . Adresi: Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi No 58 Muhterem Çelikbaş Yalısı Beşiktaş / İSTANBUL Kıymeti: 26.500.000,00 TL KDV Oranı: %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:40

21/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02455509