Giriş Tarihi: 23.04.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 07:22
Örnek No:55*
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/376 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/376 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 24 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Kurtbey Sokak No: 12 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 184,95 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu :Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:19
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:19
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 14 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 181,15 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu :Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:19
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:19
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 26 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 16 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 181,15 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar sanayi sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:19
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:19
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 27 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 18 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 184,95 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:34
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:34
|
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 32 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 59 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 126,90 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:34
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:34
|
6 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 61 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 126,90 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:08
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:08
|
7 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 34 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 63 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 129,57 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:08
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:08
|
8 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 35 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 65 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 125,08 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:08
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:08
|
9 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 36 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 67 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 122,40 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu :Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:33
|
10 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 37 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 69 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 122,40 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:33
|
11 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 38 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: ? Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 122,40 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:06
|
12 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13863 Ada, 37 Parsel, zemin kat 31 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Selçuk Caddesi No: 57 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 117,07 m2
Arsa Payı : 1/46
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:06
|
13 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 9 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:06
|
14 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 8 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 198 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 4.950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:32
|
15 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 10 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:32
|
16 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 12 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:03
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:03
|
17 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 13 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 11:03
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:03
|
18 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 15 Parsel, arsa nitelikli taşınmz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 207 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 5.175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 12:03
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:03
|
19 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 14 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 13:31
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:31
|
20 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 11 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:31
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:31
|
21 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13867 Ada, 16 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Tekelioğlu Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 207 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 5.175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:09
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:09
|
22 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 17 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 207 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 5.175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:09
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:09
|
23 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 18 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 207 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 5.175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 12:09
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 12:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:09
|
24 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 19 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:33
|
25 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 20 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:33
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:33
|
26 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 21 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:04
|
27 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 23 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 11:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:04
|
28 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 22 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 12:04
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:04
|
29 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 24 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir .
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:32
|
30 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13809 Ada, 25 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Öksüz Caddesi No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 165 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 4.125.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:32
|
31 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, 13773 Ada, 9 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Horuzluhan Mahallesi, Gürpınar Sokak No: Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 138 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Küçük sanatlar Sanayi sahasına isabet etmektedir
Kıymeti : 3.450.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:03
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:03
|
32 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 824 Ada, 283 Parsel, zemin kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İhsaniye Mahallesi, Kızılay Sokak , No: 15C Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 35,75 m2
Arsa Payı : 2/50
İmar Durumu : Ana taşınmaz1/1000 ölçekli imar planında, "Mesken Sahası" içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:03
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:03
|
33 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 824 Ada, 283 Parsel, 3. kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İhsaniye Mahallesi, Kızılay Sokak , No: 15/5 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 74,50 m2
Arsa Payı : 5/50
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında, "Mesken Sahası" içerisinde yer almaktadır
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 12:03
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:03
|
34 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 824 Ada, 283 Parsel, 4. kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İhsaniye Mahallesi, Kızılay Sokak , No: 15/? Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 87 m2
Arsa Payı : 5/50
İmar Durumu :Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında, "Mesken Sahası" içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:32
|
35 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 2613 Ada, 8 Parsel, A blok 1.kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İhsaniye Mahallesi, Millet Caddesi No: 31/? Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 171 m2
Arsa Payı : 735/39600
İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında, 6 kat blok Mesken Sahası" içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:32
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:32
|
36 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 20518 Ada, 1 Parsel, zemin kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Fevziçakmak Mah, 10700. Sokak, No:33 Ve 10701. Sokak No: 34 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 390,65 m2
Arsa Payı : 10/130
İmar Durumu :Blok Nizam Küçük Sanayi Alanı (Kunduracılar) Sahasına isabet ettiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 8.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:02
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:02
|
37 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 1 MAHALLE Mahalle/Köy, 878 Ada, 122 Parsel, 3. kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Konevi Mahallesi, Çamlıca Sokak No: 10/4 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 94 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : Ana taşınmaz1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde olup, planda; İkiz nizam, 5 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 11:02
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 11:02
|
38 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 1 MAHALLE Mahalle/Köy, 980 Ada, 153 Parsel, 2. kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Konevi Mahallesi, Kalamış Sokak No: 14/5 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 105 m2
Arsa Payı : 1/10
İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı içerisinde olup, planda; İkiz nizam, 5 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 12:02
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 12:02
|
39 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HATİP Mahalle/Köy, 42270 Ada, 12 Parsel, bağ nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hatıp Mahallesi, Bağlar Mevkii Akdes Sokak Meram / KONYA
Yüzölçümü : 937,80 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar İmar Planında Dikili Tarım Meram Özel Proje alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:31
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 13:31
07/04/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02451549