T.C.

MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

ESAS NO : 2024/542 Esas

DAVALI : ABDULSEMET ÖZMEN-45565815188

Davacı, MEHMET ŞAHBUDAK ile Davalı , ABDULSEMAT ÖZCAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (İmar Uygulaması Sırasında Bedele Dönüştürülen Pay Ned. Tesis Edilen İpotek Bedelinin Uyarlanması) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığı, sistemde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, kurumlardan yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin maliki olduğu Mersin İli Toroslar İlçesi Yalınayak Köyü 2541 Ada 5 Parsel de kayıtlı taşınmaz üzerinde İmar Kanunundan kaynaklı 1999 yılında davalı Abdulsemat Özcan lehine 6.000.000.00 ETL (Eski Türk Lirası) bedelli ipotek şerhi konulduğunu, Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan imar uygulaması sonucu bahse konu taşınmaz üzerinde davalı lehine müvekkil aleyhine 1999 yılında birinci dereceden ipotek tesis edildiğini, müvekkilinin tapuya müracaatı ile haberdar olunduğunu belirterek Mersin İli Toroslar İlçesi Yalınayak Köyü 2541 Ada 5 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde davalı lehine 6.000.000.00 ETL (Eski Türk Lirası) tutarlı ipotek bedelinin alacaklı namına mahkeme veznesine depo edilmesi suretiyle ipotek kaydının kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce belirlenen duruşma günü: 07/07/2026 günü, saat: 10:25 olup; HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK 147/2 Maddesi gereğince belirlenen gün vesaatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, İLANEN TEBLİĞ ve İHTAR OLUNUR. 18/07/2025

