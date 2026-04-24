T.C. KARŞIYAKA 2. SULH HUKUK MAHKEMESINDEN

T.C. KARŞIYAKA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1554 Esas

Davacı Veysel Şahin vekili Av. Atacan Talak tarafından davalılar Abuzer Koca ve arkadaşları aleyhine Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamayan İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mah. 21716 ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazda hissedar olan Sami Akın Akyel ve Bala Aysın Raymond'un kimlik bilgileri ve tebligata sarih açık adresleri tüm araştırmaları rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/06/2026 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

