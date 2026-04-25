T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/140 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/140 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 1412 ada,38 parsel, 184,27 m2 yüz ölçümlü, 30/180 Arsa paylı, 3. Normal kat, 7 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa ilişkin dosyada mevcut 25/04/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1412 Ada 38 parsel (184,27 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı kat irtifaklı ana taşınmaz, 3.Normal Katta 30/180 arsa paylı 7 b.bölüm numaralı "Çatı Piyesli Mesken" nitelikli taşınmazın tamamıdır.Halihazırda ise, Kemalpaşa Mahallesi, 1910.Sokak, No: 21, 3.Kat, D:7 Bağcılar/İSTANBUL posta adreslidir. Yerinde yapılan incelemede 21 dış kapı numaralı binanın, Bodrum+Zemin+3 Normal Kat+ Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Yaklaşık 10 yıllık binada projesine göre, bodrum katta binaya ait ortak alan, zemin katta 2 mesken ve bina girişi, normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüm yer almaktadır.Bina dış cephesi kısmen kompozit panel kaplı, kısmen akrilik boyalıdır. Bina girişi, zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır.Bina giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları baskı desenli saten boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır.Satışa konu 3.Normal Katta (7) bağımsız bölüm numaralı "Çatı Piyesli Mesken" nitelikli taşınmaz, bina girişine göre arka cephede yer almaktadır.Toplam brüt 115 m2 kapalı+15 m2 teras (net 102 m2 kapalı+15 m2 teras) alanlı taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapılar amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır.Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır.Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar ve granit tezgah mevcuttur. Banyo bölümünde duş teknesi, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır.3.Normal Kat: Brüt 70 m2, net 62 m2 alanlı kat, salon, biri duşlu diğeri aydınlıktan ışık alan 2 oda, balkonlu mutfak, banyo ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Çatı Katı: Brüt 45 m2 kapalı+15 m2 teras, net 40 m2 kapalı+15 m2 teras alanlı katta biri teraslı 3 oda, banyo ve antrebölümleri yer almaktadır. " denilmektedir.

SON İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1412 Ada 38 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında, B-4 (bitişik nizam dört kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmaktadır.Belediye imar arşiv dosyasında yapılan incelemede, parsel üzerindeki bina için 15.07.2015 tarihli yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

KIYMETİ : 6.500.000,00 TL

KDV ORANI : %10

KAYDINDAKİ ŞERHLER: DİĞER :

Beyan Yönetim Planı: 15/03/2016 16/03/2016 Tarih – 6342 yevmiye

(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

