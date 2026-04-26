T.C.

BURSA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/8 Ort. Gid. Satış 17/04/2026

Konu : İlan Hk.

İ L A N

Memurluğumuzda görülmekte olan satış dosyası nedeniyle; yapılan tüm araştırmalara rağmen hissedar ÖMER KARADUMAN'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden kıymet takdir raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 541 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 10.100,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazın kıymet takdiri 25.250.000,00 TL olarak belirlenmiş olup ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Bursa 4. Sulh hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açılması; aksi takdirde ÖMER KARADUMAN 'ın raporu kabul etmiş sayılacağı hissedar ÖMER KARADUMAN'a ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02455975