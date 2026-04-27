İ L A N

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/350 Esas

DAVALI : MUHARREM SOYKAN- Hüseyin oğlu, 26/10/1981 D'lu

Davacı İlyas Soykan tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı ve yurt içinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/06/2026 günü saat: 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

