T.C.

ADANA

3. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO:2026/697

İLAN METNİ

DAVACI :YKN99385628886 EMİNE MAĞRİBİ tarafından istinaf başvurusunda bulunması üzerine, Dairemizin 02/10/2025 tarih ve E:2025/601, K:2025/1268 sayılı kararı ile;

Davacının, istinaf isteminin kabulüne, Hatay 1. İdare Mahkemesinin 13/03/2025 tarih ve 2025/466 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Davalı idarenin 03/11/2025 günlü temyiz dilekçesiyle, Dairemizin 02/10/2025 tarih ve E:2025/601, K:2025/1268 sayılı kararının temyiz kanun yolu doğrultusunda incelenerek idare lehine kaldırılması talebiyle temyiz talebinde bulunulmuştur. 24/04/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02457197