T.C.

AYDINCIK (MERSİN)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YERLER :

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Hacıbahattin Mah. 131 ada 156 parsel, 952,75 m2 maliki ;Yavuz Arslan (2026/57 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Hacıbahattin Mah. 128 ada 72 parsel 335,11 m2 , maliki Akın Yeni (2026/58 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Hacıbahattin Mah. 127 ada 2 parsel 618,45 m2 , maliki ;Süleyman Yeni (2026/60 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Hacıbahattin Mah. 128 ada 73 parsel 514,69 m2 , maliki ;Akın Yeni (2026/61 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mah. 147 ada 1 parsel 652,40 m2 , maliki ;Atiye Dilber, Emine Tur, Ersoy Kocaoğlu, Fatma Zeybek, İbrahim Kayhan, Mehmet Kayhan, Rahime Bahar ve Sıddıka Gedik (2026/62 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Hacıbahattin Mah. 128 ada 2 parsel 679,06 m2 , maliki ;Ramazan Öztepe (2026/63 esas)

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Hacıbahattin Mah. 131 ada 74 parsel 143,61 m2 , maliki ;Süleyman Yeni (2026/64 esas)

KAMULAŞTIRIMAYI

YAPAN KURUM : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan taşınmazlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kararı uyarınca kamulaştırma kararı alınmış olup;

1. İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

2. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aydıncık Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri ve belirlenen 16/07/2026 tarih saat 09:10'da duruşmaya katılmaları gerektiği,

Taşınmaz maliki ilamın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2942 Sayılı Yasanın 10.md uyarınca İLAN OLUNUR. 20/04/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02457447