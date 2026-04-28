T.C.

BURSA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/277 Esas 21.04.2026

İ L A N

Mahkememizin 2023/277 esas sayılı dosyasından düzenlenen 06/01/2025 tarihinde bilirkişiler Saffer KÜRÜM ve Şaban UZUN tarafından;"Bursa ili yıldırım ilçesi Davutdede mahallesi 2.Zümrüt sokak Bakıroğlu Apt. No: 13/1posta adresinde konumlu, tapunun 4944 ad 2nolu parselinde Seher BAKIR adına kayıtlı taşınmazların dava tarihi itibariyle değerinin: a) (6) nolu bağımsız bölüm=550.000 TL b) (7) nolu bağımsız bölüm=90.000 TL lacağı kanaat ve görüşüne varılmıştır." şeklinde düzenlenen bilirkişi raporuna karşı, Mustafa ve Serap kızı 18/08/1988 doğumlu davalı SEHER ŞAHİNGÖZ tarafından HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde iş bu bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

