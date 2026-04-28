T.C. EĞİRDİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/63 Esas PİLOT DOSYA (2026/63-64-65-66-67-68-69) ÜZERİNDEN TOPLU İLAN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince ilandır. Gökböğet HES kapsamında ili, ilçesi, köyü/mah. ada, parsel numarası ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar kamulaştırılmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlgili kişiler tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde, Kamulaştırma Kanununun 14.Maddesi uyarınca İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzetme davası açabileceği, 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde Kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı Maliye Hazinesi lehine tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli T.C. Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

İlgililerine, 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştıma Kanununun 10.Maddesi gereğince ve ilanen tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. 20.04.2026

Dosya No Davalılar İl/İlçe Köy/Mevkii Ada/Parsel m² 2026/63 1-Ali Tekal 2-Ayşe Tekal 3-Cemile Topol 4-Dudu Kaya 5-Fatma Aydemir 6-Havva Çolak 7-Mahmut Tekal 8-Mehmet Tekal 9-Meryem Özdemir 10-Musa Tekal Isparta Eğirdir Haymana 129/13 595,26 2026/64 1-Ayşe Topdal 2-Süleyman Topdal 3-Mehmet Topdal 4-Fatma Topdal Isparta Eğirdir Haymana 129/20 7005,82 2026/65 1-Ayşe Topdal 2-Süleyman Topdal 3-Mehmet Topdal 4-Fatma Topdal Isparta Eğirdir Haymana 129/12 631,26 2026/66 1-Ayşe Topdal 2-Süleyman Topdal 3-Mehmet Topdal 4-Fatma Topdal Isparta Eğirdir Haymana 129/23 4364,95 2026/67 1-Ayşe Topdal 2-Süleyman Topdal 3-Mehmet Topdal 4-Fatma Topdal Isparta Eğirdir Haymana 129/24 10642,78 2026/68 1-Ayşe Topdal 2-Süleyman Topdal 3-Mehmet Topdal 4-Fatma Topdal Isparta Eğirdir Haymana 129/28 3251,35 2026/69 1-Adem Topdal 2-Arda Topdal 3-Aysima Topdal 4-Ayşe Topdal 5-Hatice Çoğal 6-İsa Topdal 7-Mahmut Ali Topdal 8-Makbule Özkan 9-Mehmet Topdal 10-Mustafa Topdal 11-Nazmiye Gençer 12-Ramazan Topdal 13-Zühal Topdal Isparta Eğirdir Haymana 129/30 1487,33

