T.C.

İstanbul Anadolu

19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/79

İLAN

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar, GÖKMEN DEMİRCAN, SEDAT SAMİ HAŞILOĞLU, ZEKERİYA ÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, daha önce açılan tazminat davası sonucunda kesinleşen mahkeme kararı uyarınca bir kişiye 140.343,07 TL ödeme yapıldığını, söz konusu tazminat davası, ilk derece mahkemesi kararı ve istinaf incelemesi sonucunda kesinleşmiş olduğunu, karar gereği ödeme gerçekleştirildiğini, rücu talebine konu işlemlerin hâkim ve savcıları ilgilendirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındığını, yetkili kurul tarafından, devlet hazinesince ödenen tazminatın ilgililere rücu edilmesine karar verildiğini, bu karar kesinleşmiş ve ilgili mercilere bildirildiğini, davalıların bir kısmı hakkında daha önce meslekten çıkarma kararları verildiğini, ayrıca yürütülen yargılamalar kapsamında kamu zararına neden olduklarının değerlendirildiğini, bu kapsamda, davalıların hukuka aykırı eylemleri nedeniyle devlet hazinesinin zarara uğradığını, yapılan bu ödemenin, kusurlu oldukları ileri sürülen davalılardan müştereken ve müteselsilen, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte rücuen tahsilini talep etmiştir.

Mahkememiz 19/02/2026 tarihli tensip zaptı uyarınca;

1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119. maddesinde düzenlenen unsurları taşıdığının tespitine,

2-Dava dilekçesinin ve somutlaştırma dilekçesinin HMK'nun 127 ve 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebligat evrakına dava dilekçesi ve ekleri ile tensip zaptının eklenmesine,

3-Cevap dilekçesinde; HMK'nun 130. maddesinde gösterilen eksikliklerin bulunması halinde bu eksikliklerin 1 hafta içinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine,

4-Davalının HMK'nun 129. maddesi formatına uygun 122-127. maddelerdeki iki haftalık kesin sürede cevap dilekçesi sunması halinde davacı tarafa tebliğine, tebligat masrafının davalı tarafından karşılanmasına,

5-Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi halinde HMK'nun 136.maddesi uyarınca; davacının cevaba cevap dilekçesi ve delillerini davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Tarafların, HMK'nun 121. maddesi ve 129. maddesinin ikinci fıkrası gereğince dayandıkları delilleri, HMK 194/2 maddesi uyarınca hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterdiklerini açıkça belirtmelerine, HMK 121 ve 194 maddesi uyarınca ellerinde bulunan delilleri sunmaları, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalı tarafın dayandığı delil var ise delil avansını yatırması, tarafların bu hususları yerine getirmedikleri ve HMK 139 maddesi uyarınca çıkartılacak tebliğe rağmen de yerine getirilmediği takdirde, delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına,

7-Dilekçelerin karşılıklı olarak; verilmesinden sonra HMK'nun 137. maddesi gereği ön inceleme yapılmasına,

8-Ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun 139. madde uyarınca; taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

9-HSK İkinci Dairesinin 2025/553 Esas, 2025/1428 Karar sayılı dosyasının uyap sistemi üzerinden gönderilmesinin istenmesine,

10-Davacı vekiline, dava dilekçesinde belirttiği ödeme belgelerini sunması için 1 haftalık süre verilmesine,

11-Davalıların adreslerinin tespit edilememesi halinde ilanen tebligat yapılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben karar verildi.

Davalı SEDAT SAMİ HAŞILOĞLU'na ilanen tebliğ olunur. 14/04/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02456769