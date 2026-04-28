Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SAKARYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.04.2026 00:00

İ L A N

ESAS NO : 2026/136 Esas

KARAR NO : 2026/30

KARAR TARİHİ : 11/02/2026

HÜKÜM:

"1-Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/06/2014 tarih, 2014/816 esas, 2014/771 sayılı kararı ile Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı Süleyman oğlu Mehmet'in TMK nun 588/1 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE,

2-Kayyımca yönetilen Sakarya ili Serdivan ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 2470 ada 62 parsel sayılı taşınmazdaki Süleyman oğlu Mehmet'e ait hissenin TMK 588/2 maddesi gereği MALİYE HAZİNESİNE İNTİKALİNE"

Karar verilmiştir, ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02457471

T.C. SAKARYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
