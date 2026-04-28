Giriş Tarihi: 29.04.2026 00:00
İ L A N
T.C. SAKARYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/136 Esas
KARAR NO : 2026/30
KARAR TARİHİ : 11/02/2026
HÜKÜM:
"1-Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/06/2014 tarih, 2014/816 esas, 2014/771 sayılı kararı ile Sakarya Defterdarının kayyım olarak atandığı Süleyman oğlu Mehmet'in TMK nun 588/1 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE,
2-Kayyımca yönetilen Sakarya ili Serdivan ilçesi, Cumhuriyet mahallesi 2470 ada 62 parsel sayılı taşınmazdaki Süleyman oğlu Mehmet'e ait hissenin TMK 588/2 maddesi gereği MALİYE HAZİNESİNE İNTİKALİNE"
Karar verilmiştir, ilan olunur.
