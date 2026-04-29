İLAN

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, Adana ili, Çukurova, Yüreğir ve Seyhan İlçelerinde bulunan, aşağıda, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Kat ve Bağımsız Bölüm No, Cinsi, Yüzölçümü, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Sıra İlçe Mahalle Ada No Parsel No Kat/BB No Cinsi Yüzölçümü

(m²) İmar Durumu Muhammen

Bedeli (TL) Geçici

Teminat

Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Çukurova Kireçocağı 0 998 - Arsa 1.090,00 Taks 0,20; 0,40 Yoğunluklu Ticaret Alanı Hmax:6,75 m 16.350.000,00 490.500,00 14.05.2026 14:00 2 Çukurova Kireçocağı 7783 32 - Arsa 148,60 Ayrık Yapı Nizamlı Konut Alanı F:1750 m² ve üstü E: 1.60 F: 1750 m² altı E: 1.01 3.500.000,00 105.000,00 14.05.2026 14:10 3 Yüreğir Seyhan 1056 57 - Tarla 8.750,00 Tarımsal Nitelikli Alan (Tarla, Bahçe) 13.125.000,00 393.750,00 14.05.2026 14:20 4 Yüreğir Karşıyaka 11438 5 - Arsa 3.186,91 Açık Spor Tesis Alanı 78.200.000,00 2.346.000,00 14.05.2026 14:30 5 Seyhan Bahçeşehir 7456 2 - Arsa 425,00 Kaks=1,60 , Taks=0,40 , Yençok=41,00 mt Konut Alanı 9.500.000,00 285.000,00 14.05.2026 14:40 6 Seyhan Sucuzade 16237 1 1/26 İş Yeri/Arsa 127,00 (Kullanım Alanı) Ticaret Alanı Yençok = 27,50 m 10.795.000,00 323.850,00 14.05.2026 14:50 7 Seyhan Sucuzade 16237 7 Z+1/20 Dükkan/Arsa 115,00 (Kullanım Alanı) Ticaret+Turizm Alanı Yençok = 27,50 m 12.500.000,00 375.000,00 14.05.2026 15:00 8 Seyhan Sucuzade 16237 7 B+Z+1/22 Dükkan/Arsa 189,00 (Kullanım Alanı) Ticaret+Turizm Alanı Yençok = 27,50 m 19.500.000,00 585.000,00 14.05.2026 15:10 9 Seyhan Sucuzade 16237 7 B+Z+1/24 Dükkan/Arsa 233,00 (Kullanım Alanı) Ticaret+Turizm Alanı Yençok = 27,50 m 18.000.000,00 540.000,00 14.05.2026 15:20

2-İhale 14/05/2026 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi 9.kat Encümen Salonu'nda (Adana ili, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi) yapılacaktır.

3-İsteklilerden İhaleye katılım için istenecek belgeler:

A) Gerçek Kişilerden istenilecek belgeler;

a. Kanuni ikametgâh belgesi.

b. Nüfus Cüzdan Sureti veya T.C kimlik nolu nüfus cüzdan fotokopisi.

c. İstekli Ortak girişim ise Ortaklık beyannamesi ve ortaklık sözleşmesinin ibrazı şarttır. (Noter tasdikli)

ç) Geçici teminat Makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Geçici Teminat Mektubu. (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.)

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İhaleye teklif verenlerin, cezalı (yasaklı) olmadıklarına dair yazılı beyanı ve EKAP sorgulamasına dair belge.

f) Şartname alındığına ait dekont.

g) İstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır.

B) Tüzel kişilerden istenecek belgeler;

a. Yetki belgesi.

b. Türkiye'de tebligat için adres beyanı.

c)Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu oda vs. alınan (2026 yılı içinde alınmış) belge.

ç) Tüzel kişilerin vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile imza sirküleri.

d) Ayrıca, (3A.c, 3.A.ç, 3.A.d, 3.A.e, 3.A.f, 3.A.g) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

4-İsteklilerin 14/05/2026 Perşembe günü saat 12.00 'ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na vereceklerdir. İhaleye katılacaklar ihale saatinde Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

5-İhaleye katılan ihale isteklileri, ihale ile ilgili şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Şartname bedelsiz olarak Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından görülebilecek olup İhaleye katılmak isteyenler 5.000,00-TL (BeşbinTL) karşılığında Şartnameyi satın almak ve dekontu ibraz etmek zorundadır. Şartname, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına bağlı Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

6-İhaleye ilişkin bilgiler Adana Büyükşehir Belediyesi web sayfasında görülebilir.

7-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İrtibat: Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Kamulaştırma Şube Md. İş Tel: 0 322 455 35 00 (Dahili:3039-3078)

