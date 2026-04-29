İLAN

BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2023/199

Karar No : 2026/61

Davacı (müteveffa) Sinem Elif Kara vekili tarafından davalı İbrahim Kara aleyhine mahkememizde açılan TMK 181 maddesine dayalı kusur tespitine ilişkin davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 15/01/2026 tarih ve 2023 / 199 esas - 2026 / 61 sayılı kararı gereğince;

HÜKÜM :

1-Açılan davanın kabulü ile, davalının boşanmaya sebebiyet verecek şekilde kusurlu olduğunun tespitine,

2-Harçlar kanunu gereğince karar tarihi itibari ile alınması gereken 732,00-TL karar ve ilam harcından, peşin 179,90-TL harcın mahsubu ile bakiye 552,10-TL harcın davalıdan alınarak Hazine'ye irat olarak kaydına,

3-Davacı tarafından yatırılan 179,90-TL başvurma harcı ve 179,90-TL peşin harç, 710,00-TL tebligat gideri olmak üzere toplam 940,45-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı mirasçısına verilmesine,

4-Davacı mirasçısı tarafından yapılan 9.143,25-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı mirasçısına verilmesine,

5-Davacı mirasçısı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı mirasçısına verilmesine, dair mirasçı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın, kendisine tebligat yapılamayan Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karşıyaka nüfusunda 37696385388 T.C. Kimlik nolu, Mehmet ve Fatma oğlu 04.05.1978 Gaziantep doğumlu İbrahim KARA'ya ilanen tebliğine karar verilmekle,

İşbu ilamın gazetede yayımlandığı son ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere diğer bir mahkemeye verilecek bir dilekçeyle istinaf yoluna müracaat edebileceğine, incelemenin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacağı, karara karşı istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

Mahkeme kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur. 04/03/2026

