Giriş Tarihi: 01.05.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 00:11
KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
ESAS NO
KÖY/MAH.
ADA
PARSEL
DAVALILAR
KAMULAŞTIRILACAK ALAN
KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
2026/118
Kızılcaören
151
370
Gülser ÇETİNKAYA ve diğerleri
658,02 m2 Daimi İrtifak
4,38 m2 Geçici İrtifak
1.604,17-TL
2026/119
Kızılcaören
151
365
Zeliha YURGA ve diğerleri
343,54 m2 Daimi İrtifak
94,12 m2 Geçici İrtifak
789,33-TL
2026/120
Kızılcaören
151
333
İhsan SARIÇAM ve diğerleri
656,37 m2 Daimi İrtifak
313,83 m2 Geçici İrtifak
1.493,15-TL
2026/121
Kızılcaören
143
24, 25
Hatice ERAY ve diğerleri
143a/24p:1622,03 m2 Daimi İrtifak 289,71 m2 Geçici İrtifak
143a/25p: 77,23 m2 Daimi İrtifak, 240,26 m2 Geçici İrtifak
143a/24p: 3.864,94-TL
143a/25p: 129,16-TL
2026/122
Kızılcaören
140
23
Bayram KERÇEK ve diğerleri
769,92 m2 Daimi İrtifak
230,23 m2 Geçici İrtifak
1.970,52-TL
2026/123
Kızılcaören
151
362
Dilek ÇATAL ve diğerleri
716,39 m2 Daimi İrtifak
321,43 m2 Geçici İrtifak
2463,79-TL
2026/124
Kızılcaören
140
21
Hediye ÜNAL ve diğerleri
530,63 m2 Daimi İrtifak
168,75 m2 Geçici İrtifak
1.271,08-TL
2026/125
Kızılcaören
122
3
Ümmet ZENGİN ve diğerleri
1924 m2 Daimi İrtifak
565,04 m2 Geçici İrtifak
3.885,15-TL
2026/126
Kızılcaören
119
118
Esma ÖZDEMİR ve diğerleri
75,12 m2 Daimi İrtifak
92,99 m2 Geçici İrtifak
149,10-TL
2026/127
Kızılcaören
119
117
Aziz ÖZİRKİN ve diğerleri
606,58 m2 Daimi İrtifak
196,38 m2 Geçici İrtifak
1.381,72-TL
2026/128
Büyüksaka
152
1
Cevat BAŞ ve diğerleri
743,33 m2 Daimi İrtifak
246,66 m2 Geçici İrtifak
3.158,21-TL
2026/129
Büyüksaka
170
140
Safiye İLHAN
406,28 m2 Daimi İrtifak
1.922,82-TL
2026/130
Büyüksaka
170
125
Fatma KURT ve diğerleri
225,52 m2 Daimi İrtifak
709,20-TL
2026/131
Büyüksaka
170
120
Mustafa YEL
217,61 m2 Daimi İrtifak
1.510,47-TL
2026/132
Büyüksaka
170
117
Hatice TOKDEMİR
859,67 m2 Daimi İrtifak
157,94 m2 Geçici İrtifak
4.729,82-TL
2026/133
Büyüksaka
170
114
Ayşe YEL ve diğerleri
666,89 m2 Daimi İrtifak
202,80 m2 Geçici İrtifak
3.541,44-TL
2026/134
Büyüksaka
170
112
İsmail ŞAHİN ve diğerleri
964,53 m2 Daimi İrtifak
211,88 m2 Geçici İrtifak
5.209,62-TL
2026/135
Büyüksaka
165
6
Aysun UÇAR ve diğerleri
231,87 m2 Daimi İrtifak
323,39 m2 Geçici İrtifak
1.337,48-TL
2026/136
Büyüksaka
165
5
Mehmet ERKELER
1918,46 m2 Daimi İrtifak
339,50 m2 Geçici İrtifak
9.204,90-TL
2026/137
Büyüksaka
122
128
Hacer ADIYAMAN ve diğerleri
1062,49 m2 Daimi İrtifak
333,60 m2 Geçici İrtifak
9.644,38-TL
2026/138
Büyüksaka
122
119
Ayşe SARIER
285,28 m2 Daimi İrtifak
105,97 m2 Geçici İrtifak
1.686,98-TL
2026/139
Büyüksaka
143
44
Bayram GÜRCÜ
2154,40 m2 Daimi İrtifak
505,04 m2 Geçici İrtifak
10.453,35-TL
2026/140
Büyüksaka
170
121
Güngör NEZİR ve diğerleri
1230,76 m2 Daimi İrtifak
588,18 m2 Geçici İrtifak
4.318,94-TL
2026/141
Büyüksaka
153
8
Hanife KÜÇÜKMEMİŞ ve diğerleri
1254,91 m2 Daimi İrtifak
792,06 m2 Geçici İrtifak
5.647,72-TL
2026/142
Büyüksaka
122
118
Birsen YILDIRIM
552,93 m2 Daimi İrtifak
197,35 m2 Geçici İrtifak
2.535,98-TL
2026/143
Büyüksaka
170,165, 163
84, 110, 7
Refiye YAŞAR ve diğerleri
170a/84p: 924,30 m2 Daimi İrtifak, 273,79 m2 Geçici İrtifak
165a/110p: 534,83 m2 Daimi İrtifak, 149,52 m2 Geçici İrtifak
163a/7p: 751,31 m2 Daimi İrtifak, 269,38 m2 Geçici İrtifak
170a/84p: 4.548,29-TL
165a/110p: 2.640,50-TL
163a/7p: 1.986,66-TL
2026/144
Kızılcaören
151
387
Halime İYİK ve diğerleri
1680,27 m2 Daimi İrtifak
539,64 m2 Geçici İrtifak
3.967,31-TL
2026/145
Kızılcaören
151
384
Ayşe OKUMUŞ ve diğerleri
1845,58 m2 Daimi İrtifak
549,13 m2 Geçici İrtifak
4.445,06-TL
2026/146
Kızılcaören
151
375
Aziz KARAŞIN ve diğerleri
306,52 m2 Daimi İrtifak
91,79 m2 Geçici İrtifak
764,78-TL
2026/147
Kızılcaören
151
374
Ayşe ÖZKAYA ve diğerleri
287,56 m2 Daimi İrtifak
86,78 m2 Geçici İrtifak
652,92-TL
2026/148
Çayca
105
7, 9
Hacer YILMAZ
105a/7p: 397,94 m2 Daimi İrtifak, 121,31 m2 Geçici İrtifak
105a/9p: 699,57 m2 Daimi İrtifak, 198,08 m2 Geçici İrtifak
105a/7p: 952,13
105a/9p: 1.668,33-TL
2026/149
Çayca
102
207
Tunahan FERİZ ve diğerleri
3466,46 m2 Daimi İrtifak
26,11 m2 Geçici İrtifak
5.205,16-TL
2026/150
Çayca
102
172
Akın MUTLU ve diğerleri
720,38 m2 Daimi İrtifak
1.059,10-TL
2026/151
Çayca
102
113
Ayşe İLHAN ve diğerleri
124,20 m2 Daimi İrtifak
127,51 m2 Geçici İrtifak
187,32-TL
2026/152
Çayca
105
8
Sabahat ERBAY
523,71 m2 Daimi İrtifak
150,99 m2 Geçici İrtifak
1.249,75-TL
2026/153
Çayca
102, 105
106, 11
Nuriye ARI ve diğerleri
102a/106p: 165,59 m2 Daimi İrtifak, 49,68 m2 Geçici İrtifak
105a/11p: 411,8 m2 Daimi İrtifak, 123,54 m2 Geçici İrtifak
102a/106p: 395,74-TL
105a/11p: 984,14-TL
2026/154
Çayca
102, 105
105, 12
Osman KAZER
102a/105p: 208,23 m2 Daimi İrtifak, 61,27 m2 Geçici İrtifak
105a/12p: 515,31 m2 Daimi İrtifak, 142,97 m2 Geçici İrtifak
102a/105p: 497,28-TL
105a/12p: 1228,03-TL
2026/155
Çayca
102
101
İlhan MUŞTU mirasçıları
294,84 m2 Daimi İrtifak
88,59 m2 Geçici İrtifak
725,06-TL
2026/156
Çayca
102
79
Nazım KAZER ve diğerleri
2564,78 m2 Daimi İrtifak
778,5 m2 Geçici İrtifak
4.060,46-TL
2026/157
Çayca
102
27
Yavuz EMREM
3005,48 m2 Daimi İrtifak
719,78 m2 Geçici İrtifak
4.836,66-TL
2026/158
Akçamescit
108
28
Yakup BATTAL ve diğerleri
895,27 m2 Daimi İrtifak
276,07 m2 Geçici İrtifak
4.571,55-TL
2026/159
Akçamescit
108
27
Fatma AY ve diğerleri
1610,25 m2 Daimi İrtifak
485,33 m2 Geçici İrtifak
8.216,86-TL
2026/160
Akçamescit
108
22, 29
Yakup BATTAL ve diğerleri
108a/22p: 891,27 m2 Daimi İrtifak, 185,95 m2 Geçici İrtifak
108a/29p: 545,21 m2 Daimi İrtifak, 165,11 m2 Geçici İrtifak
108a/22p: 4.506,99-TL
108a/29p: 2.782,71-TL
2026/161
Akçamescit
108
18
Zeynep AYDIN
46,89 m2 Daimi İrtifak
232,21-TL
2026/162
Akçamescit
108
12
Gülten ÜNAL ve diğerleri
626,13 m2 Daimi İrtifak
206,22 m2 Geçici İrtifak
3.203,80-TL
2026/163
Akçamescit
108
34
Osman GEDİK
1448,44 m2 Daimi İrtifak
202,37 m2 Geçici İrtifak
7.274,59-TL
2026/164
Akçamescit
102
87
Ahmet ULUBINAR
704,32 m2 Daimi İrtifak
327,49 m2 Geçici İrtifak
1.197,06-TL
2026/165
Akçamescit
102
68
Ayten BORA ve diğerleri
534,67 m2 Daimi İrtifak
363,74 m2 Geçici İrtifak
905,89-TL
2026/166
Akçamescit
102
6
Ali ÖZ ve diğerleri
167,78 m2 Daimi İrtifak
250,03-TL
2026/167
Akçamescit
102
5
Ali BORA
367,60 m2 Daimi İrtifak
547,80-TL
2026/171
Belkavak
105
125
Ahmet YUSUL ve diğerleri
2127,60 m2 Daimi İrtifak
422,80 m2 Geçici İrtifak
5.020,34-TL
2026/172
Belkavak
111
49
Fatma YANIK ve diğerleri
423,57 m2 Daimi İrtifak
124,54 m2 Geçici İrtifak
668,57-TL
2026/173
Belkavak
105, 111
59, 26
Emre ÖZTÜRK ve diğerleri
105a/59p: 538,03 m2 Daimi İrtifak, 160,1 m2 Geçici İrtifak
111a/26p: 1112,39 m2 Daimi İrtifak, 315,65 m2 Geçici İrtifak
105a/59p: 1.317,44-TL
111a/26p: 1.753,27-TL
2026/174
Kızılcaören
117
2
Hacer SAYGIN ve diğerleri
1301,74 m2 Daimi İrtifak
557,18 m2 Geçici İrtifak
3.367,15-TL
2026/175
Kızılcaören
118, 140
57, 17
Ayşe HORATA ve diğerleri
118a/57p: 853,21 m2 Daimi İrtifak, 427,57 m2 Geçici İrtifak
140a/17p: 2387,76 m2 Daimi İrtifak, 446,90 m2 Geçici İrtifak
118a/57p: 4.439,01-TL
140a/17p: 5.387,27-TL
2026/176
Kızılcaören
118
56
Ayşe HORATA ve diğerleri
1457,07 m2 Daimi İrtifak
445,60 m2 Geçici İrtifak
3.484,96-TL
2026/177
Belkavak
111
44
Ayşe TÜKENMEZ ve diğerleri
874,70 m2 Daimi İrtifak
510,89 m2 Geçici İrtifak
1.653,68-TL
2026/178
Çavuşçiftliği
101
58
Ayşe KOCAÇAY ve diğerleri
409,31 m2 Daimi İrtifak
121,53 m2 Geçici İrtifak
977,88-TL
2026/179
Söğüt
397
8
Azime AKÇAY ve diğerleri
164,98 m2 Daimi İrtifak
138,55 m2 Geçici İrtifak
528,73-TL
2026/180
Belkavak
105
49
Fatma KARADAŞ ve diğerleri
428,89 m2 Daimi İrtifak
128,67 m2 Geçici İrtifak
2.188,26-TL
2026/181
Kızılcaören
119
115
Ali İSTEK ve diğerleri
1.522,88 m2 Daimi İrtifak
597,04 m2 Geçici İrtifak
3.628,18-TL
2026/182
Çavuşçiftliği
104
31
Ali Osman DEMİREL ve diğerleri
106,23 m2 Daimi İrtifak
244,33-TL
2026/183
Söğüt
142
49
Emeti TEVRAN ve diğerleri
3499,82 m2 Daimi İrtifak
1194,74 m2 Geçici İrtifak
5.156,10-TL
2026/184
Söğüt
142
52
Birol DUMAN ve diğerleri
2571,02 m2 Daimi İrtifak
743,31 m2 Geçici İrtifak
6.369,94-TL
2026/185
Söğüt
397
7
Ayşe YILMAZ ve diğerleri
491,56 m2 Daimi İrtifak
135,04 m2 Geçici İrtifak
1.221,28-TL
2026/186
Söğüt
461
3
Aysel AKÇAY ve diğerleri
853,45 m2 Daimi İrtifak
117,23 m2 Geçici İrtifak
2.340,70-TL
2026/187
Yenikaracaören
101
1273
Asiye BULUT ve diğerleri
5098,64 m2 Daimi İrtifak
1489,13 m2 Geçici İrtifak
12.033,16-TL
2026/188
Belkavak
105
126
Alaattin ARTIRAN
5,29 m2 Mülkiyet
327,90 m2 Daimi İrtifak
754,17-TL
2026/189
Kırgıllı
3101
460
Neslihan SARAY
251,73 m2 Daimi İrtifak
578,98-TL
2026/190
Belkavak
105
127
Hasan Hüseyin DENİZ
5,29 m2 Mülkiyet
338,29 m2 Daimi İrtifak
812,45-TL
2026/191
Belkavak
113
60, 61
Mehmet ÇAM
113a/60p: 56,03 Daimi İrtifak
113a/61p: 36 m2 Mülkiyet, 412,44 m2 Daimi İrtifak
113a/60p: 128,87-TL
113a/61p: 1.182,61-TL
2026/192
Belkavak
113
62
Mürüvvet ÜNAL
200,93 m2 Daimi İrtifak
462,14-TL
2026/193
Kırgıllı
3101
436
Ahmet GÜNGÖR
60,14 m2 Mülkiyet
91,02 m2 Daimi İrtifat
600,26-TL
2026/194
Kırgıllı
3101
452
Hüseyin KUKUÇ
5,29 m2 Mülkiyet
215,91 m2 Daimi İrtifak
530,98-TL
2026/195
Kırgıllı
3101
454
Hüseyin SARAY
286,78 m2 Daimi İrtifak
659,59-TL
2026/196
Kırgıllı
3101
455
Hasan TURAN
5,29 m2 Mülkiyet,
299,37 Daimi İrtifak
722,94-TL
2026/197
Kırgıllı
3101
490
Ayten ÖDEMİŞ
487,77 m2 Daimi İrtifak
1.121,87-TL
Davacı BOTAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 15/06/2026 günü saat 09:40'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
