T.C.

AĞRI

İCRA DAİRESİ

2025/258 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:48

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:48

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, KAZIMKARABEKİR Mahalle/Köy, 69 Ada, 44 Parsel, Taşınmazın Ağrı ili, Merkez ilç ...Adresi : Kazımkarabekir Mah., General Vehbi Engin Caddesi, No:41, Merkez / Ağrı Ağrı Merkez / AĞRIYüzölçümü : 686,10 m2İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı"Kıymeti : 14.920.216,08 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02459502