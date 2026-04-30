T.C.

HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2017/661-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 14.05.2025 tarih, 2017/661 esas ve 2025/361 karar sayılı ilamı ile suça sürüklenen çocuk Cuma ve Reca oğlu, 2000 İDLİP doğumlu Vail DERRUBE ve Adil ve Meryem oğlu, 2002 İdlip doğumlu İysa ELMUHAMMED ile sanıklar Ahmet MIRŞAN ve Yasir ELŞIĞRİ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan sanıklar Ahmed ve Yasir'in neticeten ayrı ayrı 66.640,00 TL adli para cezası ile cezalandırılarak 24'er eşit taksitte ödenmelerine, suça sürüklenen çocuklar Vail DERRUBE ve İysa ELMUHAMMED'in ise ayrı ayrı 44.400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılarak 24'er eşit taksitte ödemelerine karar verildiği, verilen kararın sanık Yasir Elşığri ve suça sürüklenen çocukİysa ELMUHAMMED müdafii tarafından istinaf edildiği ancak kararın suça sürüklenen çocukların kayıtlı adreslerinin olmaması ve tüm aramalara rağmen bulunamamaları sebebi ile kendilerine tebliğ edilmediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içersinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

