Giriş Tarihi: 01.05.2026 00:00
T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/177 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Esas No
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer
Kamulaştırılacak Alan
İrtifak Tesis Edilecek Alan
Malik Bilgileri
2026/177
Kütahya İli, Merkez İlçesi, İshak Seydi Mahallesi, 138 Ada, 7 Parsel, 854,86 m2 yüz ölçümlü, Tarla
854,86 m2
-
Mehmet Öz
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/177 Esas Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 08/05/2026 günü saat 10:03'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 28.04.2026
Basın No: ILN02459434