T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/177 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/177 Kütahya İli, Merkez İlçesi, İshak Seydi Mahallesi, 138 Ada, 7 Parsel, 854,86 m2 yüz ölçümlü, Tarla 854,86 m2 - Mehmet Öz

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/177 Esas Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 08/05/2026 günü saat 10:03'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 28.04.2026

