Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 01.05.2026 00:00

ESAS NO : 2026/177 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer

Kamulaştırılacak Alan

İrtifak Tesis Edilecek Alan

Malik Bilgileri

2026/177

Kütahya İli, Merkez İlçesi, İshak Seydi Mahallesi, 138 Ada, 7 Parsel, 854,86 m2 yüz ölçümlü, Tarla

854,86 m2

-

Mehmet Öz

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/177 Esas Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 08/05/2026 günü saat 10:03'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 28.04.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02459434

ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA