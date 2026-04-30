T.C.

RİZE

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya no: 2024/206 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizin işbu dava dosyasında davalı - İshak Tarlacı hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı Mehmet Salih Tarlacı vekili tarafından Rize ili Derepazarı ilçesi Uzunkaya köyü 160 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hakkında davalılar İshak Tarlacı ve ark. aleyhine açılan muhdesad aidiyetinin tespitine yönelik davada "Öninceleme duruşmasında hazır bulunmanız, sulh hazırlığı yapmanız, ayrıca tarafların geçerli mazereti olmadan duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, herhangi bir tarafın duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğundaki işlemlere itiraz edemeyeceği, keza dilekçenizde belirtip sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak, başka mercilerden getirtilecek belgelerin celbi için açıklama yapmak üzere tarafınıza işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık KESİN SÜRE verildiği, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ihtar olunur." hususları ön inceleme duruşma gün ve saatinin tebliği yerine kain olmak üzere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02457461