İstanbul Anadolu 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/432

Mahkememizin 2013/484 Esas, 2022/529 Karar sayılı kararına karşı davalı S.S. Demirli Demirkent Konut Yapı Kooperatifi vekili tarafından süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesinin 2024/974 Esas, 2025/2247 Karar sayılı KESİN kararı ile;

"1-Davalı kooperatif vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile; İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2013/484 esas sayılı dosyasında verilen 05/07/2022 tarih ve 2022/529 karar sayılı ilamının HMK'nın 353/1.a.4-6. maddesi gereği KALDIRILMASINA,

2-Dosyanın, davanın yeniden görülerek bir karar verilmek üzere mahkemesine GÖNDERİLMESİNE" karar verilmesi üzerine dosya mahkememizin 2025/432 Esas sırasına kaydedildiği, Mahkememizin 21.10.2025 tarihli tensip zaptı ile;

"1- Taraflara Duruşma gününü bildirir davetiye gönderilmesine,

2- Bam kararı doğrultusunda dosyanın bilirkişi İnşaat Mühendisi İbrahim Elvan'a tevdiine, bilirkişi için 5.000-TL ücret takdirine, davacı vekili tarafından bilirkişi ücretini yatırmak üzere 2 hafta süre verilmesine, bilirkişiden birleşen dosya yönünden dava tarihi itibari ile dava değeri belirlenmek suretiyle rapor hazırlanmasının istenilmesine" kararı verildiği,

Mahkememizin 13.04.2026 tarihli duruşma zaptı ile de;

"1-Davalı Fatih Bayır'a Bam kararı, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine,

Bu nedenle duruşmanın 08/06/2026 günü saat 11:10 bırakılmasına " karar verildiği

Davalı Fatih BAYIR'a (TC 644.....910), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesinin 2024/974 esas, 2025/2247 karar sayılı kararı, Mahkememizin 21/10/2025 tarihli tensip zaptı ile 13.04.2026 tarihli duruşma zaptı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 13/04/2026

