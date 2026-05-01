Haberler Resmi İlan Haberleri KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 01.05.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 01.05.2026 07:07

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO

KÖY/MAH.

ADA

PARSEL

DAVALILAR

KAMULAŞTIRILACAK ALAN

KAMULAŞTIRMA

BEDELİ

2026/118

Kızılcaören

151

370

Gülser ÇETİNKAYA ve diğerleri

658,02 m2 Daimi İrtifak

4,38 m2 Geçici İrtifak

1.604,17-TL

2026/119

Kızılcaören

151

365

Zeliha YURGA ve diğerleri

343,54 m2 Daimi İrtifak

94,12 m2 Geçici İrtifak

789,33-TL

2026/120

Kızılcaören

151

333

İhsan SARIÇAM ve diğerleri

656,37 m2 Daimi İrtifak

313,83 m2 Geçici İrtifak

1.493,15-TL

2026/121

Kızılcaören

143

24, 25

Hatice ERAY ve diğerleri

143a/24p:1622,03 m2 Daimi İrtifak 289,71 m2 Geçici İrtifak

143a/25p: 77,23 m2 Daimi İrtifak, 240,26 m2 Geçici İrtifak

143a/24p: 3.864,94-TL

143a/25p: 129,16-TL

2026/122

Kızılcaören

140

23

Bayram KERÇEK ve diğerleri

769,92 m2 Daimi İrtifak

230,23 m2 Geçici İrtifak

1.970,52-TL

2026/123

Kızılcaören

151

362

Dilek ÇATAL ve diğerleri

716,39 m2 Daimi İrtifak

321,43 m2 Geçici İrtifak

2463,79-TL

2026/124

Kızılcaören

140

21

Hediye ÜNAL ve diğerleri

530,63 m2 Daimi İrtifak

168,75 m2 Geçici İrtifak

1.271,08-TL

2026/125

Kızılcaören

122

3

Ümmet ZENGİN ve diğerleri

1924 m2 Daimi İrtifak

565,04 m2 Geçici İrtifak

3.885,15-TL

2026/126

Kızılcaören

119

118

Esma ÖZDEMİR ve diğerleri

75,12 m2 Daimi İrtifak

92,99 m2 Geçici İrtifak

149,10-TL

2026/127

Kızılcaören

119

117

Aziz ÖZİRKİN ve diğerleri

606,58 m2 Daimi İrtifak

196,38 m2 Geçici İrtifak

1.381,72-TL

2026/128

Büyüksaka

152

1

Cevat BAŞ ve diğerleri

743,33 m2 Daimi İrtifak

246,66 m2 Geçici İrtifak

3.158,21-TL

2026/129

Büyüksaka

170

140

Safiye İLHAN

406,28 m2 Daimi İrtifak

1.922,82-TL

2026/130

Büyüksaka

170

125

Fatma KURT ve diğerleri

225,52 m2 Daimi İrtifak

709,20-TL

2026/131

Büyüksaka

170

120

Mustafa YEL

217,61 m2 Daimi İrtifak

1.510,47-TL

2026/132

Büyüksaka

170

117

Hatice TOKDEMİR

859,67 m2 Daimi İrtifak

157,94 m2 Geçici İrtifak

4.729,82-TL

2026/133

Büyüksaka

170

114

Ayşe YEL ve diğerleri

666,89 m2 Daimi İrtifak

202,80 m2 Geçici İrtifak

3.541,44-TL

2026/134

Büyüksaka

170

112

İsmail ŞAHİN ve diğerleri

964,53 m2 Daimi İrtifak

211,88 m2 Geçici İrtifak

5.209,62-TL

2026/135

Büyüksaka

165

6

Aysun UÇAR ve diğerleri

231,87 m2 Daimi İrtifak

323,39 m2 Geçici İrtifak

1.337,48-TL

2026/136

Büyüksaka

165

5

Mehmet ERKELER

1918,46 m2 Daimi İrtifak

339,50 m2 Geçici İrtifak

9.204,90-TL

2026/137

Büyüksaka

122

128

Hacer ADIYAMAN ve diğerleri

1062,49 m2 Daimi İrtifak

333,60 m2 Geçici İrtifak

9.644,38-TL

2026/138

Büyüksaka

122

119

Ayşe SARIER

285,28 m2 Daimi İrtifak

105,97 m2 Geçici İrtifak

1.686,98-TL

2026/139

Büyüksaka

143

44

Bayram GÜRCÜ

2154,40 m2 Daimi İrtifak

505,04 m2 Geçici İrtifak

10.453,35-TL

2026/140

Büyüksaka

170

121

Güngör NEZİR ve diğerleri

1230,76 m2 Daimi İrtifak

588,18 m2 Geçici İrtifak

4.318,94-TL

2026/141

Büyüksaka

153

8

Hanife KÜÇÜKMEMİŞ ve diğerleri

1254,91 m2 Daimi İrtifak

792,06 m2 Geçici İrtifak

5.647,72-TL

2026/142

Büyüksaka

122

118

Birsen YILDIRIM

552,93 m2 Daimi İrtifak

197,35 m2 Geçici İrtifak

2.535,98-TL

2026/143

Büyüksaka

170,165, 163

84, 110, 7

Refiye YAŞAR ve diğerleri

170a/84p: 924,30 m2 Daimi İrtifak, 273,79 m2 Geçici İrtifak

165a/110p: 534,83 m2 Daimi İrtifak, 149,52 m2 Geçici İrtifak

163a/7p: 751,31 m2 Daimi İrtifak, 269,38 m2 Geçici İrtifak

170a/84p: 4.548,29-TL

165a/110p: 2.640,50-TL

163a/7p: 1.986,66-TL

2026/144

Kızılcaören

151

387

Halime İYİK ve diğerleri

1680,27 m2 Daimi İrtifak

539,64 m2 Geçici İrtifak

3.967,31-TL

2026/145

Kızılcaören

151

384

Ayşe OKUMUŞ ve diğerleri

1845,58 m2 Daimi İrtifak

549,13 m2 Geçici İrtifak

4.445,06-TL

2026/146

Kızılcaören

151

375

Aziz KARAŞIN ve diğerleri

306,52 m2 Daimi İrtifak

91,79 m2 Geçici İrtifak

764,78-TL

2026/147

Kızılcaören

151

374

Ayşe ÖZKAYA ve diğerleri

287,56 m2 Daimi İrtifak

86,78 m2 Geçici İrtifak

652,92-TL

2026/148

Çayca

105

7, 9

Hacer YILMAZ

105a/7p: 397,94 m2 Daimi İrtifak, 121,31 m2 Geçici İrtifak

105a/9p: 699,57 m2 Daimi İrtifak, 198,08 m2 Geçici İrtifak

105a/7p: 952,13

105a/9p: 1.668,33-TL

2026/149

Çayca

102

207

Tunahan FERİZ ve diğerleri

3466,46 m2 Daimi İrtifak

26,11 m2 Geçici İrtifak

5.205,16-TL

2026/150

Çayca

102

172

Akın MUTLU ve diğerleri

720,38 m2 Daimi İrtifak

1.059,10-TL

2026/151

Çayca

102

113

Ayşe İLHAN ve diğerleri

124,20 m2 Daimi İrtifak

127,51 m2 Geçici İrtifak

187,32-TL

2026/152

Çayca

105

8

Sabahat ERBAY

523,71 m2 Daimi İrtifak

150,99 m2 Geçici İrtifak

1.249,75-TL

2026/153

Çayca

102, 105

106, 11

Nuriye ARI ve diğerleri

102a/106p: 165,59 m2 Daimi İrtifak, 49,68 m2 Geçici İrtifak

105a/11p: 411,8 m2 Daimi İrtifak, 123,54 m2 Geçici İrtifak

102a/106p: 395,74-TL

105a/11p: 984,14-TL

2026/154

Çayca

102, 105

105, 12

Osman KAZER

102a/105p: 208,23 m2 Daimi İrtifak, 61,27 m2 Geçici İrtifak

105a/12p: 515,31 m2 Daimi İrtifak, 142,97 m2 Geçici İrtifak

102a/105p: 497,28-TL

105a/12p: 1228,03-TL

2026/155

Çayca

102

101

İlhan MUŞTU mirasçıları

294,84 m2 Daimi İrtifak

88,59 m2 Geçici İrtifak

725,06-TL

2026/156

Çayca

102

79

Nazım KAZER ve diğerleri

2564,78 m2 Daimi İrtifak

778,5 m2 Geçici İrtifak

4.060,46-TL

2026/157

Çayca

102

27

Yavuz EMREM

3005,48 m2 Daimi İrtifak

719,78 m2 Geçici İrtifak

4.836,66-TL

2026/158

Akçamescit

108

28

Yakup BATTAL ve diğerleri

895,27 m2 Daimi İrtifak

276,07 m2 Geçici İrtifak

4.571,55-TL

2026/159

Akçamescit

108

27

Fatma AY ve diğerleri

1610,25 m2 Daimi İrtifak

485,33 m2 Geçici İrtifak

8.216,86-TL

2026/160

Akçamescit

108

22, 29

Yakup BATTAL ve diğerleri

108a/22p: 891,27 m2 Daimi İrtifak, 185,95 m2 Geçici İrtifak

108a/29p: 545,21 m2 Daimi İrtifak, 165,11 m2 Geçici İrtifak

108a/22p: 4.506,99-TL

108a/29p: 2.782,71-TL

2026/161

Akçamescit

108

18

Zeynep AYDIN

46,89 m2 Daimi İrtifak

232,21-TL

2026/162

Akçamescit

108

12

Gülten ÜNAL ve diğerleri

626,13 m2 Daimi İrtifak

206,22 m2 Geçici İrtifak

3.203,80-TL

2026/163

Akçamescit

108

34

Osman GEDİK

1448,44 m2 Daimi İrtifak

202,37 m2 Geçici İrtifak

7.274,59-TL

2026/164

Akçamescit

102

87

Ahmet ULUBINAR

704,32 m2 Daimi İrtifak

327,49 m2 Geçici İrtifak

1.197,06-TL

2026/165

Akçamescit

102

68

Ayten BORA ve diğerleri

534,67 m2 Daimi İrtifak

363,74 m2 Geçici İrtifak

905,89-TL

2026/166

Akçamescit

102

6

Ali ÖZ ve diğerleri

167,78 m2 Daimi İrtifak

250,03-TL

2026/167

Akçamescit

102

5

Ali BORA

367,60 m2 Daimi İrtifak

547,80-TL

2026/171

Belkavak

105

125

Ahmet YUSUL ve diğerleri

2127,60 m2 Daimi İrtifak

422,80 m2 Geçici İrtifak

5.020,34-TL

2026/172

Belkavak

111

49

Fatma YANIK ve diğerleri

423,57 m2 Daimi İrtifak

124,54 m2 Geçici İrtifak

668,57-TL

2026/173

Belkavak

105, 111

59, 26

Emre ÖZTÜRK ve diğerleri

105a/59p: 538,03 m2 Daimi İrtifak, 160,1 m2 Geçici İrtifak

111a/26p: 1112,39 m2 Daimi İrtifak, 315,65 m2 Geçici İrtifak

105a/59p: 1.317,44-TL

111a/26p: 1.753,27-TL

2026/174

Kızılcaören

117

2

Hacer SAYGIN ve diğerleri

1301,74 m2 Daimi İrtifak

557,18 m2 Geçici İrtifak

3.367,15-TL

2026/175

Kızılcaören

118, 140

57, 17

Ayşe HORATA ve diğerleri

118a/57p: 853,21 m2 Daimi İrtifak, 427,57 m2 Geçici İrtifak

140a/17p: 2387,76 m2 Daimi İrtifak, 446,90 m2 Geçici İrtifak

118a/57p: 4.439,01-TL

140a/17p: 5.387,27-TL

2026/176

Kızılcaören

118

56

Ayşe HORATA ve diğerleri

1457,07 m2 Daimi İrtifak

445,60 m2 Geçici İrtifak

3.484,96-TL

2026/177

Belkavak

111

44

Ayşe TÜKENMEZ ve diğerleri

874,70 m2 Daimi İrtifak

510,89 m2 Geçici İrtifak

1.653,68-TL

2026/178

Çavuşçiftliği

101

58

Ayşe KOCAÇAY ve diğerleri

409,31 m2 Daimi İrtifak

121,53 m2 Geçici İrtifak

977,88-TL

2026/179

Söğüt

397

8

Azime AKÇAY ve diğerleri

164,98 m2 Daimi İrtifak

138,55 m2 Geçici İrtifak

528,73-TL

2026/180

Belkavak

105

49

Fatma KARADAŞ ve diğerleri

428,89 m2 Daimi İrtifak

128,67 m2 Geçici İrtifak

2.188,26-TL

2026/181

Kızılcaören

119

115

Ali İSTEK ve diğerleri

1.522,88 m2 Daimi İrtifak

597,04 m2 Geçici İrtifak

3.628,18-TL

2026/182

Çavuşçiftliği

104

31

Ali Osman DEMİREL ve diğerleri

106,23 m2 Daimi İrtifak

244,33-TL

2026/183

Söğüt

142

49

Emeti TEVRAN ve diğerleri

3499,82 m2 Daimi İrtifak

1194,74 m2 Geçici İrtifak

5.156,10-TL

2026/184

Söğüt

142

52

Birol DUMAN ve diğerleri

2571,02 m2 Daimi İrtifak

743,31 m2 Geçici İrtifak

6.369,94-TL

2026/185

Söğüt

397

7

Ayşe YILMAZ ve diğerleri

491,56 m2 Daimi İrtifak

135,04 m2 Geçici İrtifak

1.221,28-TL

2026/186

Söğüt

461

3

Aysel AKÇAY ve diğerleri

853,45 m2 Daimi İrtifak

117,23 m2 Geçici İrtifak

2.340,70-TL

2026/187

Yenikaracaören

101

1273

Asiye BULUT ve diğerleri

5098,64 m2 Daimi İrtifak

1489,13 m2 Geçici İrtifak

12.033,16-TL

2026/188

Belkavak

105

126

Alaattin ARTIRAN

5,29 m2 Mülkiyet

327,90 m2 Daimi İrtifak

754,17-TL

2026/189

Kırgıllı

3101

460

Neslihan SARAY

251,73 m2 Daimi İrtifak

578,98-TL

2026/190

Belkavak

105

127

Hasan Hüseyin DENİZ

5,29 m2 Mülkiyet

338,29 m2 Daimi İrtifak

812,45-TL

2026/191

Belkavak

113

60, 61

Mehmet ÇAM

113a/60p: 56,03 Daimi İrtifak

113a/61p: 36 m2 Mülkiyet, 412,44 m2 Daimi İrtifak

113a/60p: 128,87-TL

113a/61p: 1.182,61-TL

2026/192

Belkavak

113

62

Mürüvvet ÜNAL

200,93 m2 Daimi İrtifak

462,14-TL

2026/193

Kırgıllı

3101

436

Ahmet GÜNGÖR

60,14 m2 Mülkiyet

91,02 m2 Daimi İrtifat

600,26-TL

2026/194

Kırgıllı

3101

452

Hüseyin KUKUÇ

5,29 m2 Mülkiyet

215,91 m2 Daimi İrtifak

530,98-TL

2026/195

Kırgıllı

3101

454

Hüseyin SARAY

286,78 m2 Daimi İrtifak

659,59-TL

2026/196

Kırgıllı

3101

455

Hasan TURAN

5,29 m2 Mülkiyet,

299,37 Daimi İrtifak

722,94-TL

2026/197

Kırgıllı

3101

490

Ayten ÖDEMİŞ

487,77 m2 Daimi İrtifak

1.121,87-TL

Davacı BOTAŞ kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil-irtifak hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 15/06/2026 günü saat 09:40'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02458506

