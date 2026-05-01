TIBBİ VE BİYOMEDİKAL SARF MALZEME ALIMI

Tıbbi ve Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/749732

1- İdarenin

1.1. Adı: İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi: FERHATPAŞA MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ ÇATALCA/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02127891792

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 14.05.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi İdari ve Poliklinik Binası Toplantı Salonu (Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:115/116 Çatalca / İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Tıbbi ve Biyomedikal Sarf Malzeme Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 32 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi (Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:115/116 Çatalca / İSTANBUL

3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra Tıbbi Sarf Depo ve/veya Biyomedikal Tüketim Deposunun yazılı siparişlerine (faks, mail vb.) istinaden sözleşmeye müteakip (izleyen) 7 (yedi) iş günü içerisinde malzemeler ilgili depoya teslim edilecektir. Sözleşmenin bitiş tarihi 31.12.2026 'tir. Yüklenici ilgili birimin yazılı siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş maili ve/veya faksı ile talep edilmemiş kalemlerin alımı söz konusu değildir. Yazılı siparişe (mail, faks, elden, vb. ) istinaden yüklenici firma talep edilen malzemeleri 7 (yedi) iş günü içinde teslim edecektir. Teslimatlar hafta içi mesai saatleri (08:00 - 17:00) arasında yapılacaktır. Ürünlerin 7 (yedi) iş günü içerisinde teslim edilmemesi üzerine cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici teslim ettiği tüketim malzemelerini (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirmek taahhüdü verecektir.

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanmış sayılır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

İmalat Üretim Belgesi TAPDK Dağıtım Yetki Belgesi

İthalata Uygunluk Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesi

Türkçe Ürün Güvenlik Bilgi Formları

4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Kapsam Dışı Beyanı

Kapsam Dışı Olması Halinde CE, ISO vb. belgeler

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

Üretici/İthalatçı veya Bayii Belgesi

Ürünün Biyosidal Ürün Ruhsatnemesi

ÜTS Kaydı (SARF/CİHAZ)

YERLİ MALI BELGESİ

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02458123