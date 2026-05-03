İ L A N

T.C. BURSA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/276 Esas

DAVALI : IRINA DYAKONOVA BOSTAN Vatan Mahallesi, 2. Vakar Sokak, No:3/1 Yıldırım/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Taraflar yıllardır fiilen birlikte yaşamadıklarını, davacı tarafından davalının nerede olduğunun bilinmediğini, davalının evlilik tarihinin ertesi günü davacı ile iletişimi kestiğini, bu nedenle tarafların boşanmalarını, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dosyada belirtilen Türkiye'de bulunan adresinize dava dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayım tarihinden itibaren yedi gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılır. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize bildirmeniz hususu, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02458477