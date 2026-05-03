İLAN METNİ

T.C.

ÇUMRA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/731 Esas 29.04.2026

Davacı , Müşerref Özmen ile Davalılar Abdülkadir Eroğlu, Fatih Eroğlu, Rukiye Yılmaz, Sevim Eroğlu, Suna Erkoç, Zeynep Eroğlu arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/731 Esas sayılı dosyasında Konya ili Güneysınır ilçesi Durayda Mah. Cilt No:14 Hane No:65 BSN:74'de nüfusa kayıtlı 241*****594 TC Kimlik numaralı ABDÜLKADİR EROĞLU, Ankara ili Sincan ilçesi Yenikayı Mah. Cilt No:19 Hane No:23 BSN:81'de nüfusa kayıtlı 241*****376 TC Kimlik numaralı RUKİYE YILMAZ, Konya ili Güneysınır ilçesi Durayda Mah. Cilt No:14 Hane No:65 BSN:52'de nüfusa kayıtlı 241*****442 TC Kimlik numaralı SEVİM EROĞLU ve Konya ili Güneysınır ilçesi Durayda Mah. Cilt No:14 Hane No:65 BSN:62'de nüfusa kayıtlı 241*****898 TC Kimlik numaralı ZEYNEP EROĞLU, mernis adresinin Hollanda Krallığı olduğu, gönderilen tebligatların iade döndüğü, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden, mahkememizin 2023/731 Esas 2025/162 Karar sayılı dosyasında 17/04/2025 tarihinde

"Davanın KABULÜ ile:

1-Muris Galip EROĞLU, tarafından Konya 5. Noterliğinden 28/02/2019 tarih ve 03422 yevmiye sayılı "Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi'nin davacı açısından aynen tenfizi ile vasiyetname gereği murisin terekesinde yer alan Konya ili Günysınır ilçesi Durayda Mahallesi Köyiçi Mevkii 224 Ada 3 parsel (Eski parsel numarası 3214 Parsel) 156,32 m2 arsa vasfındaki gayrimenkulün üzerindeki taşınmazı ile birlikte davacı adına TAPUDA KAYIT VE TESCİLİNE,

...

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan yargılama sonunda karar verildi." ilan ve ihtar olunur." şeklinde karar verilmiş olup, kararın taraflarınıza tebliğ yapılması adına iş bu ilan tebliğ ve ihtar olunur.

