Örnek No:55*

T.C.

SARIOĞLAN

İCRA DAİRESİ

2025/123 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İl, Akkışla İlçe, YENİ MAHALLE Mah. Kesdoğan Cad. Mevkii, 462 Ada, 1 Parsel Adresi : Yeni Mahalle 462 Ada 1 Parsel Akkışla / KAYSERİ Yüzölçümü : 1.731,42 m2 İmar Durumu :Var. TAKS :0,25, KAKS : 0,50 , Yapı Nizamı : Ayrık , Kat Adedi : 2 , Ön Bahçe Mesafesi : 5 , Yan Bahçe : 3, Arka Bahçe : 3 Kıymeti : 9.828.980,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

