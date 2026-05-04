LÜLEBURGAZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İLAN METNİ Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/3536 soruşturma 2025/335 Karar sayılı 13/08/2025 tarihli dava açılmasının ertelenmesi kararı ile HÜSEYİN ve FATIMA oğlu, 01/01/1996 FAS doğumlu AYOUB BENSDIK hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 5237 sayılı TCK'nın 191/2 maddesi uyarınca 5 YIL SÜRE İLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE, TCK' nun 191/3 maddesi uyarınca Takdiren 1 YIL süre ile DENETİMLİ SERBESTLİK ve TEDAVİ TEDBİRİNİN UYGULANMASINA, karar örneğinin infazı için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, şüphelinin yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTAR EDİLMESİNE karar verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm adres araştırmalarına rağmen şüphelinin adresine ulaşılamamış, kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair karar şüpheliye tebliğ edilememiştir. Şüpheliye yapılacak olan iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kararı veren yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulması suretiyle Lüleburgaz Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yoluna başvurabileceği adresi meçhul şüpheli AYOUB BENSDIK'e ilanen tebliğ olunur.