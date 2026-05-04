T.C.

ALANYA

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/521 Esas 23/01/2026

- İLAN-

Davacı LEYLA ABATOVA ile Davalı GUSEYN GUSEYNOV arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi) davası nedeniyle;

04/12/1957 doğumlu, (72 8205611 Pasaport Numaralı) Davalı GUSEYN GUSEYNOV'a, tahkikat duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı GUSEYN GUSEYNOV'a, HMK 147/2 maddesi gereğince "Tahkikat duruşmasında hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikat bittiğinde ise HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı ve gelmedikleri taktirde yokluklarında hüküm verileceği hususu ihtar olunur." ihtarı ile tahkikat duruşma tarihi (25/09/2026 günü saat:09:00) günü yerine kain olmak üzere TK'nun 28. Maddesi gereğince İLANEN tebliğ olunur.

