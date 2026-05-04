İ L A N

T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı MERAL AYDOĞMUŞ tarafından Davalı AYTEKİN AYDOĞMUŞ aleyhine ikame edilen Tanıma ve Tenfiz davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, Aydın ili, Efeler ilçesi, Orta Mahalle, Cilt No: 22, Hane No: 689, Birey Sıra No:5'de nüfusa kayıtlı, Battal ve Fatma oğlu, Aydın 20/07/1966 dogumlu, (TC.Kimlik No: 17233530532) AYTEKİN AYDOĞMUS'a dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Meral AYDOĞMUŞ tarafından Davalı Aytekin AYDOĞMUŞ aleyhine ikame edilen Tanıma ve Tenfiz davasında; Overijssel Hukuk Mahkemesinin 06/07/2023 tarihli boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Davalı Aytekin AYDOĞMUŞ'a dava dilekçesinin ilanen tebliğine ve davalının HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini mahkememize ulaştırması gerektiği ihtaratı ile dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

A D V E R T E N T I E

Van de Eerste Familierechtbank van Aydın, Republiek Turkije

ZAAKNUMMER : 2025/367 Hoofdzaak 13/03/2026

In verband met de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging die door eiseres MERAL

AYDOĞMUŞ tegen verweerder AYTEKİN AYDOĞMUŞ is aangespannen;

Ondanks het onderzoek dat door onze rechtbank is uitgevoerd, kon het adres niet worden vastgesteld, waardoor de dagvaarding niet aan hem kon worden betekend; daarom is besloten tot openbare bekendmaking van de dagvaarding, die geldt als vervanging voor de betekening aan verweerder AYTEKİN AYDOĞMUŞ (Bevolkingsregistergegevens: Provincie: Aydın, District: Efeler, Wijk: Orta, Register nr.: 22, Huishoudnummer: 689, Persoonsnummer: 5, Naam vader en moeder: Battal en Fatma, Geboorteplaats: Aydın, Geboortedatum: 20/07/1966, Identiteitsnummer van de Republiek Turkije: 17233530532).

In de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging die door eiseres Meral AYDOĞMUŞ tegen verweerder Aytekin AYDOĞMUŞ is aangespannen, is verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging in Turkije van de echtscheidingsuitspraak van de Rechtbank van Overijssel van 6 juli 2023, alsmede om de proceskosten en de advocaatkosten ten laste van verweerder te leggen.

De dagvaarding wordt bij openbare bekendmaking betekend aan verweerder Aytekin AYDOĞMUŞ en overeenkomstig de artikelen 122, 126, lid 1, en 127, lid 1, van de Wet op de burgerlijke rechtbanken, met de waarschuwing dat de verweerder binnen twee weken een naar behoren opgestelde verweerschrift aan onze rechtbank moet doen toekomen, wordt de dagvaarding bij openbare bekendmaking betekend, hetgeen geldt als betekening van de dagvaarding.

Klerk 291445 Rechter 29422

Adres : 1e Familierechtbank van Aydın Voor meer informatie: Kayhan AYCEN Klerk

