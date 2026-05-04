İ L A N

T.C.

KAHRAMANMARAŞ 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/146 Esas

DAVALI : AHMET NAR - Hüseyin ve Hüsne oğlu- 380*****136- 01/02/1983

Davacı Dilek Ceren NAR ile davalı Ahmet NAR arasında görülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafça açılan boşanma davasında davalının ikamet adresinin tespit edilemediğinden tebliğ yapılamadığı bu nedenle ön inceleme tensip zabtının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosyamız davalısı olan Hüseyin ve Hüsne oğlu 1983 dlu Ahmet NAR 'ın yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden davalıya ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiye içeriği olan6100 sayılı HMK'nun 139/1. maddesine göre; belirli gün ve saatte (24/06/2026 günü saat 09:50) ön inceleme duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, DAVETİYENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE DİLEKÇENİZDE GÖSTERDİĞİNİZ ANCAK HENÜZ SUNMADIĞINIZ BELGELERİ MAHKEMEYE SUNMANIZ VEYA BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK BELGE OLMASI HALİNDE GEREKEN AÇIKLAMAYI YAPMANIZ BU HUSUSLARIN VERİLEN SÜRE İÇİNDE YERİNE GETİRİLEMEMESİ HALİNDE O DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞINIZ İHTAR OLUNUR." hususuna ilişkin davetiye içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan özetinin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 8. Gün yukarıda dava dilekçesi ve ekli ihtarlı-meşruhatlı davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02460607