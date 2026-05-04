T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/169 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/169 Kütahya İli, Merkez İlçesi, Cedit Mahallesi, 159 Ada, 121 Parsel, (yeni 137 parsel) 37,70 m2 yüz ölçümlü, Arsa 37,70 m2 - İsmail Sümer, Hava Demir, Hamza Demir, Fevzi Demir, Lütfiye Satılmışoğlu, Hakkı Yıldırım, Fatma Sezgin, Ayşe Sezgin, Fatma Abacıoğlu, Muazzez Yaşar, Mübeccel Öztürk, Mualla Öztürk, Mualla Yıldızçelik, İsmail Koç, Cemile Özyıkın, Meral Görmez, Zeliha Avcu, Fatih Görmez, Hediye Demir

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/169 Esas Esasından açılan kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 23/06/2026 günü saat 11:50'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur. 28.04.2026

